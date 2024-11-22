Сергій Батрин був депутатом Керецьківської сільської ради від партії «Слуга народу»

Депутат Керецьківської сільської ради від партії «Слуга народу» Сергій Батрин отримав довічне ув’язнення за підрив трьох гранат під час сесії 15 грудня 2023 року. Про вирок депутату 22 листопада повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області.

Нагадаємо, внаслідок вибухів у сесійній залі постраждали 26 людей, а двоє із них згодом померли від тяжких поранень.

За даними слідства, депутат заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв’язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні.

«У день засідання сільради депутат приніс гранати до держустанови. Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів гранати в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради», – зазначили в СБУ.

Суд визнав Сергія Батрина винним у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, а також носінні, зберіганні і придбанні вибухових пристроїв без передбаченого законом. На вирок можуть подати апеляцію.