На місці події працюють вибухотехніки та криміналісти

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради під час сесії 15 грудня депутат підірвав гранати. Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких – у важкому стані.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сілької ради Хустського району один із депутатів підірвав гранати. У цей момент на сесії розглядали бюджет громади на наступний рік.

«Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати», – інформують у поліції.

За інформацією видання Mukachevo.net, гранати підірвав депутат сільської ради від партії «Слуга Народу» Сергій Батрин. На оприлюдненому поліцією відео видно, як депутат заходить у кімнату, де вже перебувають його колеги під час сесії. Він стає біля дверей, певний час слухає, а потім витягає по черзі три гранати і кидає їх посеред залу, далі лунають вибухи.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

Як розповів депутат ужгородської міської ради Віталій Глагола, у Сергія Батрина був конфлікт із головою Керецьківської громади Михайлом Мушкою. Під час сесії 15 грудня депутати обговорювали умови оплати праці голови громади у 2024 році.

«За кілька хвилин до вибуху депутат Сергій Батрин сварився із колегами, що не можна під час війни виділяти сільскому голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу. Скоріш за все, саме це питання викликало обурення Батрина, оскільки у попередньому голосуванні він відмовився визнавати роботу голови сільради задовільною. Проте його претензії та аргументи на колег не подіяли – тоді він просто вийшов та повернувся вже з гранатами і втрутився в дискусію зі словами "Можна я скажу?" і, діставши з кишені куртки три предмети, кинув їх на підлогу, внаслідок чого пролунали три вибухи», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Пораненим від вибуху надавали допомогу 11 бригад екстреної медичної допомоги. Людей госпіталізували до Свалявської та Мукачівської райлікарень. Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, наразі медики Свалявської лікарні оперують ще п'ятьох важкопоранених.

«Щойно відвідав постраждалих, яких каретами швидкої допомоги доправили до Свалявської районної лікарні. Усі, хто потребував хірургічного втручання, вже прооперовані. Пʼятьох осіб ще оперують, їх доставили у важкому стані. Щодо них поки що інформації немає», – зазначив Вікор Микита.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Служба безпеки України розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 – терористичний акт. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.