Загиблий депутат Мирослав Нитка

У понеділок, 15 січня, у лікарні помер депутат Керецьківської сільради Мирослав Нитка. Чоловік отримав поранення після підриву трьох гранат сільській раді. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За словами Віталія Глаголи, чоловік помер в обласній лікарні. Йому було 46 років.

Пізніше інформацію про смерть депутата підтвердили у Офісі генпрокурора. Там зазначили, що досудове розслідування стосовно теракту у Закарпатській сільраді триває.

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України внесла відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт.

16 грудня 2023 року в лікарні Сваляви помер один із поранених депутатів – Віктор Пряділь. Того ж дня депутат Керецьківської сільради від «Слуги народу» Сергій Батрин, який підірвав там три гранати, отримав підозру в організації терористичного акту.