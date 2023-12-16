Сергій Батрин (стоїть біля дверей) увійшов на сесію сільради і кинув туди три гранати

Депутат Керецьківської сільради від «Слуги народу» Сергій Батрин, який учора підірвав там три гранати, отримав підозру в організації терористичного акту. Про це у суботу, 16 грудня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

«Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Керецьківської сільської ради за фактом скоєння терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За оновленими даними, поранення дістали 23 людини включно із депутатом. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Стан шістьох людей важкий. Двоє людей у критичному стані. Підривник в лікарні під наглядом медиків і правоохоронців.

Як повідомляється, за вчинене йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Тим часом закарпатський журналіст Віталій Глагола сьогодні близько 14:00 повідомив, що депутат Сергій Батрин прийшов до тями. Наразі його допитує поліція, палату охороняють.

За словами журналіста, попри численні поранення та важкий стан Сергій Батрин прийшов до тями у Свалявській лікарні. Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці. Його палату від самосуду родичів поранених у сільраді села Керецьки охороняє поліція.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.