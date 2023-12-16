55-річний депутат Віктор Пряділя із села Березники перебував у важкому стані

Ввечері у суботу, 16 грудня, в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За його словами, мова йде про 55-річного депутата Віктора Пряділя із села Березники.

Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані.

Зазначимо, що раніше сьогодні депутат Керецьківської сільради від «Слуги народу» Сергій Батрин, який учора підірвав там три гранати, отримав підозру в організації терористичного акту. Сам Батрин прийшов до тями і перебуває у лікарні. Його палату охороняють.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.