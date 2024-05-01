У колективному позові вимагають відшкодування збитків у розмірі до 100 млн фунтів для приблизно 50 жертв

Шведсько-британський фармацевтичний гігант AstraZeneca визнав, що його широко використовувана вакцина від Covid під брендом Covishield може викликати рідкісні побічні ефекти, включаючи утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів, повідомляє Independent.

Зазначається, що Covishield був розроблений компанією AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом і виготовлений Інститутом сироватки Індії. Він широко застосовувався в більш ніж 150 країнах, включаючи Великобританію та Індію.

Деякі дослідження, проведені під час пандемії, показали, що вакцина була ефективною на 60-80% у захисті від нового коронавірусу. Однак пізніші дослідження показали, що Covishield може викликати у деяких людей утворення тромбів, що може виявитися фатальним.

«У колективному позові, поданому у Великій Британії, стверджували, що вакцина призвела до смертей і важких травм, і вимагали відшкодування збитків у розмірі до 100 мільйонів фунтів для приблизно 50 жертв. Один із заявників стверджував, що вакцина спричинила у нього незворотну травму головного мозку після того, як у нього утворився тромб, і він не може працювати», – сказано у повідомленні.

AstraZeneca оскаржила ці претензії, але вона вперше визнала в одному з судових документів, що вакцина може «у дуже рідкісних випадках викликати ТТС» або тромбоз із синдромом тромбоцитопенії, який характеризується утворенням тромбів і низьким рівнем тромбоцитів.

«Визнається, що вакцина AZ може у дуже рідкісних випадках викликати ТТС. Причинно-наслідковий механізм невідомий. Окрім того, TTS також може виникнути і за відсутності вакцини AZ (або будь-якої іншої вакцини). Причинно-наслідковий зв’язок у кожному випадку буде предметом експертизи», – кажуть у компанії.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила, що Covishield може мати небезпечні для життя побічні ефекти.

«Після вакцинації цією вакциною повідомлялося про дуже рідкісну побічну дію під назвою «тромбоз із синдромом тромбоцитопенії», яка включає незвичайні та серйозні явища згортання крові, пов’язані з низьким вмістом тромбоцитів», – кажуть в організації.

За даними Ради міжнародних організацій медичних наук, «дуже рідкісні» побічні ефекти – це ті, які фіксують менш ніж у 1 випадку зі 10 000.

«У країнах, де триває передача SARS-CoV-2, переваги вакцинації для захисту від Covid-19 значно переважають ризики», – зазначили у ВООЗ.