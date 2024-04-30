Шлях святого Якова – найвідоміший паломницький маршрут, який закінчується у Саньтяго-де-Компостела в Іспанії. Ще від IX ст. пілігрими мандрували до могили святого Якова, шляхи до неї з різних країн були промарковані спеціальною символікою – мушлею з променями. Такі черепашки знаходили у княжому Звенигороді, що свідчить про те, що українці ще в часи Київської Русі також брали участь у таких паломництвах. Зараз в Україні проклали частину цього шляху, який охоплює міста і села Поділля – від Вінниці до Кам’янця-Подільського. Метою проекту, який започаткували ще 2021 року, є популяризація місцевих громад і розвиток туризму в регіоні. Camino Podolico відкрив цьогорічний сезон.

Маршрут має 250 км, він пролягає через Бар, Маліївці, Зіньків – загалом поєднує 13 точок Вінницької та Хмельницької областей. Проходячи його, туристи знайомляться з регіональними особливостями Поділля, його кухнею, пам’ятками. Вони також отримують паспорт паломника і роблять відмітки у ньому. Маршрут продуманий так, щоб людям було де заночувати і поїсти. Така інфораструктура передбачена кожних 20-25 кілометрів. Мандрівка може бути пішохідною або велосипедом. У майбутньому подільський шлях святого Якова планують сполучити з європейськими.

Перші цьогорічні паломники (фото Camino Podolico)

25 квітня проект розпочав четвертий сезон, хоча організатори вважають його першим повноцінним. У ньому взяли участь 12 паломників. Туристичний маршрут розширили до джерела святого Якова біля Кам’янця-Подільського.

Що подивитися по дорозі

Під час маршруту паломникам будуть траплятися чудові подільські містечка і села, храми, мальовничі природні місцини, це все треба встигнути побачити, інакше маршрут заради маршруту буде неповноцінною місією.

Ви побачите не лише популярний палац у Маліївцях, але й менш відомі у Браїлові, Жмеринці, Северинівці, Віньківцях, Дунаївцях.

Палац у Северинівці (фото Camino Podolico)

По дорозі буде багато храмів різних конфесій. У Гнівані побачите костел Йосипа Обручника, який в радянський час перетворили на підшипниковий завод, розділивши на чотири поверхи. У Браїлові на території швейної фабрики є дві синагоги, а Санктуарій Ісуса Назарянського раніше був горілчаним заводом. Жмеринський костел ж виконував роль цілої електростанції. Зараз більшості цих сакральних споруд повернули первісний вигляд. А у Дунаївцях є колишня лютеранська кірха.

У Демидівці можна побачити, як будували перші українські муровані церкви, адже тамтешній храм – у неовізантійському стилі.

Залишки Барського замку (фото Camino Podolico)

Історичне місто Бар заслуговує особливої уваги. Його заснувала дружина польського короля Сигізмунда Старого королева Бона Сфорца і назвала на честь свого італійського міста Барі. Місто мало замок і мури і вважалося другими за потужністю після Кам’янця. Бар має цікаву козацьку історію.

У Макові варто гарно відпочити на природі. Там красиві краєвиди на річку і Кармалюкова гора, яка є частиною Подільських Товтр, із залишками поселення трипільської культури.

Краєвиди села Маків (фото Camino Podolico)

Як пройти український відрізок шляху святого Якова

Проект Camino Podolico наголошує, що до маршруту треба ретельно підготуватися. Перед походом варто детально ознайомитися з треком шляху і завантажити його на гаджети. Там можна обрати альтернативні гілки Подільського шляху святого Якова, наприклад, одна з них пролягає через історичні містечка Рів та Межирів, що існували ще до розбудови залізничної станції у Жмеринці. Рекомендовані для велосипедистів ділянки позначені зеленим кольором. Також можна отримати друкований примірник карти в усіх місцях відміток.

Вказівники по дорозі (фото Camino Podolico)

Відправна точка – вінницький костел Пресвятої Діви Марії Ангельської. Кожні 20-25 км передбачені місця для їжі та ночівлі. По дорозі будуть цікаві локації, які варто відвідати у громадах, інформацію про них є на сайті у розділі «Маршрут».

Паломники мають офіційні документи. Паспорти отримують на точці старту, а якщо початок з міста Бар — то у Барській публічній бібліотеці. По дорозі пілігрими ставлять відбитки штампів або наліпки у паспорті.