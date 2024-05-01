Ігор Смілянський фотографується із виставленим на продаж ЗІЛом, який, як за словами директора Укрпошти, є старшим від нього

За результатами перших аукціонів з продажу застарілого автопарку АТ «Укрпошта» вдалось вторгувати 3,28 млн грн, що на 60% більше стартової ціни, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3,281 млн грн, при стартовій ціні 2,049 млн грн, тобто ріст ціни на аукціоні – понад 60%. Як Вам “мотлох”?», – написав Смілянський.

«Укрпошта» виставила на «Prozorro.Продажі» 531 авто, здебільшого 90-х та 2000-х років. За словами Смілянського, ці авто або поповнять автопарк колекціонерів, або потраплять до волонтерів, і, після ремонту та перезбірки 3-4 авто в одне на ходу, допоможуть ЗСУ там, де це потрібно. Зокрема, з аукціону продали такі авто, як Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroёn, Volkswagen, KIA, Daewoo, Škoda, Volvo, Mercedes Benz, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші.

Раніше він повідомляв, що виручені від продажу на аукціоні савтомобілів кошти Укрпошта спрямує на підготовку до складної зими – закупівлю дров, пічок, мобільних АЗС та розвиток компанії, зокрема оновлення власного автопарку.

«”Укрпошта”– акціонерне товариство, що існує на ті доходи, які заробляє, а прибуток (податки та дивіденди) перераховує в бюджет. Укрпошта нічого не отримує з бюджету», – пояснив гендиректор поштової компанії.

Відтак у середу, 1 травня, АТ «Укрпошта» проведе ще три аукціони, сукупна вартість лотів яких становить понад 400 тис. грн.

Ігор Смілянський додав, у найближчий час компанія виставить на аукціон ще півтисячі автівок. Також він анонсував проведення аукціонів з розпродажу старих комп'ютерів.

Додамо, у вівторок, 30 квітня, новина про розпродаж старого автопарку «Укрпошти» викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема аудиторія соцмереж розкритикувала дії компанії через те, що вона не передала машини військовим. АТ «Укрпошта» у соцмережі X (Twitter) нестандартно відреагувала на критику коментаторів про продаж компанією 531 своїх старих авто з використанням лайки. У коментарях під постом користувачі почали активно обговорювати доречність таких висловлювань від імені однієї з найбільших державних компаній країни.

Відомо, що директором із маркетингу «Укрпошти» є Максим Колесніков — ветеран російсько-української війни, який пережив полон. Перед тим, як стати військовим, він очолював відділи з маркетингу у великих торговельних та аптечних мережах. У середу, 1 травня, гендиректор компанії Ігор Смілянський подякував команді SMM за креатив та витримку й заявив, що у компанії «поважають інші думки й право їх висловлювати», але «не поважають невихованість, і хамство, і відверте нерозуміння, як працює система».