Пілотний проект запустили на Донеччині та прикордонні Сумщини

«Укрпошта» запустила новий проект «Укрпошта. Аптека», який дозволяє купувати ліки. «Укрпошта» вже розпочала приймати замовлення та доставляти ліки в регіони, де немає стаціонарних аптек, повідомили у середу, 21 лютого, у прес-службі компанії.

Пілотний проект здійснюватиме доставку до найвіддаленіших населених пунктів країни. Зокрема, йдеться про продаж та доставку ліків там, де немає стаціонарних фармацевтичних магазинів – на Донеччині та в прикордонних районах Сумської області.

Згодом проект буде розширюватися на прифронтові регіони Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя. У прес-службі компанії повідомили, що в перспективі «Укрпошта. Аптека» зможе працювати у всіх населених пунктах України.

«Проєкт “Укрпошта. Аптека” передусім покликаний розв’язати три ключові проблеми. По-перше, доступу до аптек, тим паче у тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані за час повномасштабної війни. По-друге, доступу до тих ліків, яких може не бути в асортименті найближчої аптеки. По-третє, доступності ліків, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни чи не брати участь у державній програмі “Доступні ліки”», – повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Компанія вже отримала відповідні ліцензії на продаж ліків в Україні. Старт проекту відбувся за сприяння міністерства охорони здоров’я та Мінреінтеграції.

«Дуже важливо, що таким чином можна отримати і препарати за програмою “Доступні ліки”. Тобто безоплатно чи з частковою доплатою. Це дозволить пацієнтам зекономити свої кошти, адже бюджет програми на цей рік складає 5,2 млрд гривень», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними «Укрпошти», користувачі зможуть замовити майже 10 тис. найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Замовлення також можна буде здійснити за програмою «Доступні ліки», яка наразі включає 515 лікарських засобів та медичного обладнання. Ліки можна буде отримати у найближчому відділенні «Укрпошти».

Як замовити ліки на «Укрпошті»

Для того, щоб здійснити замовлення в «Укрпошті. Аптека», необхідно зателефонувати в контакт-центр «Укрпошти» за номером 0 800 300 545 та зв’язатися з фахівцем. Після цього замовлення спакують та безкоштовно надішлють за послугою «Укрпошта Експрес».

Чи можливо буде замовляти ліки у мобільному застосунку «Укрпошти», у компанії не уточнили. Водночас після замовлення за телефоном користувачі зможуть відстежити його на сайті «Укрпошти», у мобільному додатку та через чат-бот у месенджерах.

Зазначимо, наразі понад 20 тис. сіл та селищ України не мають стаціонарних аптек та аптечних пунктів. Проект «Укрпошти» покликаний мінімізувати кількість населених пунктів без медичного обслуговування.