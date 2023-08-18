«Укрпошта» почала пересилати пенсії та інші соціальні виплати своїм громадянам , які вимушено опинилися за кордоном через повномасштабну війну. У п’ятницю, 18 серпня, така послуга стала доступна в Польщі, але згодом її планують поширити й на інші країни.

Як сказано в повідомленні «Укрпошти»,виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі – в злотих). Послугою можуть скористатися пенсіонери й отримувачі соцвиплат, які до виїзду отримували гроші через «Укрпошту».

Для отримання коштів за кордоном потрібно

насамперед подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Це можна зробити двома способами:

онлайн, зазначити всі необхідні дані;

офлайн: заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши зразок, вкласти в конверт із приміткою «пенсія переказом» і надіслати на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

Водночас ті, хто не отримував свої виплати понад шість місяців, необхідно буде перед цим звернутися до Пенсійного фонду для поновлення виплат.

Після надсилання заяви забрати міжнародний поштовий переказ можна буде за адресою тимчасового перебування за кордоном, пред’явивши документ, що посвідчує особу. Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому було надіслано заяву.

Нагадаємо, раніше Національний банк України дозволив переказ за кордон коштів для виплати пенсій громадянам України. Дозвіл діятиме у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не довше ніж два роки із дня початку експериментального проекту.