Також НБУ пом'якшив низку валютних обмежень

Національний банк України пом'якшив валютне обмеження щодо підтримки пенсіонерів за кордоном. Оператором переказів пенсій за межі України стала «Укрпошта», повідомили у п'ятницю, 11 серпня, у прес-службі НБУ.

Пом'якшення дадуть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном. Зокрема, це стосується громадян, які вимушено перебувають за межами України.

«АТ "Укрпошта" як призначений оператор послуг поштового зв’язку матиме змогу здійснювати перекази з метою забезпечення виплати пенсій та грошових допомог на користь громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном», – повідомили у прес-службі НБУ.

Перекази пенсій за кордон можна здійснювати з 12 серпня. Окрім змін у пенсійних переказах, Нацбанк пом'якшив низку валютних обмежень, а саме:

дозволив участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими в національній валюті;

дозволив перекази коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі в торгах;

заборонив завершувати валютний нагляд банків, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента.

У прес-службі НБУ нагадали, що Нацбанку у червні 2022 року вже скасовував заборону переказів за кордон для виплат пенсій. Тоді операції відбувалися у межах міжнародних договорів з країнами-партнерами.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року НБУ вперше за рік знизив облікову ставку. За даними Нацбанку, споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ.