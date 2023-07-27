Правління Національного банку України на засіданні в четвер, 27 липня, ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року. Про стало відомо з брифінгу членів правління НБУ.

«Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень», – зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний, якого цитує «Економічна правда».

Він наголосив, що це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

Споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ. Крім ефекту бази порівняння, на зниження інфляції вплинули чинники пропозиції, у тому числі насичення ринків продовольства та пального, а також зниження світових цін на енергоносії.

Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки: це відбуватиметься поступово, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку. Так, згідно з презентацією, облікова ставка в І кварталі 2024 року може бути знижена до 18%.

Нагадаємо, на початку червня 2022 року НБУ різко підвищив облікову ставку: з 10% до 25%. Завдяки цьому, зокрема, зросли банківські ставки за гривневими депозитами.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка – один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Облікова ставка є чи не найголовнішим інструментом НБУ для впливу на інфляцію (зростання цін).

Завдяки зниженню ставки регулятор робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), внаслідок чого банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше. А коли грошей більше – інфляція пришвидшується: грошей стає менше на депозитах, більше «на руках» і, відповідно, люди більше витрачають. А вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки тоді, коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. Врешті-решт грошей в економіці стає менше й інфляція уповільнюється.