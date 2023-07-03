Нацбанк вирішив посилити контроль за поповненням карт через термінали з 1 серпня

Національний банк України змінив вимоги до надавачів платіжних послуг під час проведення операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС). Про це повідомила прес-служба НБУ.

«Національний банк України уточнив вимоги до надавачів платіжних послуг та їх комерційних агентів під час проведення ними операцій із внесення готівки, зокрема через ПТКС», – йдеться в повідомленні.

На вимогу регулятора з 1 серпня 2023 року до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС, мають додаватися реквізити. Квитанції, що підтверджують операції зі внесення готівки через термінал, тепер будуть, крім іншої інформації, містити номер мобільного телефону платника.

Для зарахування грошей на рахунок платник через термінал повинен:

Ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала;

Одержати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

Ввести на екрані термінала одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Наголошується, що ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС. Водночас вони не поширюються на оплату комунальних платежів, квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські), проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи електронні квитки), оплату маршрутних пасажирських перевезень, поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті, сплату податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Регулятор зазначив, що нові норми передбачено постановами Правління НБУ від 30 червня 2023 р.