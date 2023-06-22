Відтепер фізичні особи можуть обмінювати потерті гроші іноземної валюти

«ПриватБанк» оголосив про повернення валютних обмінних операцій для фізичних осіб. Йдеться про всі іноземні купюри, незалежно від їх року випуску, номіналу та незначно пошкоджені банкноти, повідомили у прес-службі «ПриватБанку» у четвер, 22 червня.

Від сьогодні банк починає здійснювали обмін валют для фізичних осіб. Процедура буде здійснюватися відповідно до вимог Національного Банку України.

«Як повідомили в банку, за чинними нормами та правилами, всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу», – повідомили у прес-службі «ПриватБанку».

Нагадаємо, 20 червня «ПриватБанк» поновив готівкові операції з іноземними валютами у терміналах самообслуговування. Зокрема користувачі банку можуть знову поповнювати картки валютою, оформлювати депозити та придбати іноземну валюту.

Того ж дня НБУ ухвалив зміни щодо регламенту банків, скасувавши перелік ознак незначного зношення банкнот. НБУ заборонив банкам та обмінникам відмовляти їхнім клієнтам в обміні іноземної готівки, якщо вона справжня, проте дещо пошкоджена. Щодо банків, які не погоджуватимуться обміняти потерті гроші, можуть бути застосовані штрафи до 400 тис. грн. Небанківські обмінники за порушення оновлених норм ризикують оплачувати штраф у розмірі до 5% від капіталу установи.