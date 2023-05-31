У роботі системи «Приват24» стався збій
Користувачі скаржаться, що програма не відкривається
Економіка — Андрій Стець, 0 0
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У «ПриватБанку» поки що не коментували причину збою в програмі
Клієнти системи «Приват24» по всій країні зіткнулися з тимчасовим тайм-аутом системи авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.
Наразі програма не відкривається, причина поки що невідома. При спробі заходу вибиває: «Сервер не відповідає. Повторіть запит пізніше», або «З’єднання наразі заборонено».
У «ПриватБанку» поки що не коментували причину збою в програмі.
Нагадаємо, востаннє у роботі платіжної системи «ПриватБанку» відбувся масштабний збій 29 квітня. Тоді впродовж декількох годин клієнти банку не мали змоги розрахуватися в інтернеті, на касах та знімати готівку.
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