У «ПриватБанку» поки що не коментували причину збою в програмі

Клієнти системи «Приват24» по всій країні зіткнулися з тимчасовим тайм-аутом системи авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.

Наразі програма не відкривається, причина поки що невідома. При спробі заходу вибиває: «Сервер не відповідає. Повторіть запит пізніше», або «З’єднання наразі заборонено».

У «ПриватБанку» поки що не коментували причину збою в програмі.

Нагадаємо, востаннє у роботі платіжної системи «ПриватБанку» відбувся масштабний збій 29 квітня. Тоді впродовж декількох годин клієнти банку не мали змоги розрахуватися в інтернеті, на касах та знімати готівку.