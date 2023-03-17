За рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн, повідомив у п’ятницю, 17 березня «Опендатабот».

Як йдеться в повідомленні, лише 10% банків отримали збитки у січні 2023 року. Решта фінустанов загалом заробили максимальну суму за всі місяці великої війни – 14,7 млрд грн.

«Від початку повномасштабної війни січень 2023 року став топово прибутковим для банківської системи України. Разом банки заробили у першому місяці 2023 року 14,7 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше, аніж за відносно мирний січень 2022 року. Тоді загальний прибуток українських фінустанов склав 7,1 млрд грн», – сказано в повідомленні.

Аналітики порахували, що топ-10 банків стабільно заробляють левову частку прибутку всієї системи. У перший місяць цього року фінустанови з топу заробили 90% усього прибутку – 13 млрд грн. Як і раніше, першість утримує «ПриватБанк» із прибутком у 6,3 млрд грн. Це майже вчетверо більше, аніж у січні 2022 року, коли «ПриватБанк» мав 1,7 млрд грн прибутку.

Нагадаємо, до топ-10 українських банків входять:

«ПриватБанк»;

«Ощадбанк»;

«Райффайзен Банк»;

«СЕНС БАНК»;

«Укрексімбанк»;

«ОТП Банк»;

«УкрСиббанк»;

«Сітібанк»;

«ПУМБ»;

«Універсал банк».

Як додали аналітики платформи «Опендатабот», всі 4 державні банки (крім «ПриватБанку», державі також належать «Ощадбанк», «Укргазбанк» та «Укрексімбанк») були прибутковими у першому місяці 2023 року та разом заробили 9,4 млрд грн. Їх частка у загальному прибутку склала 64%.