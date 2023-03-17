Українські банки за рік війни рекордно збільшили свої резерви
До теми
За рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн, повідомив у п’ятницю, 17 березня «Опендатабот».
Як йдеться в повідомленні, лише 10% банків отримали збитки у січні 2023 року. Решта фінустанов загалом заробили максимальну суму за всі місяці великої війни – 14,7 млрд грн.
«Від початку повномасштабної війни січень 2023 року став топово прибутковим для банківської системи України. Разом банки заробили у першому місяці 2023 року 14,7 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше, аніж за відносно мирний січень 2022 року. Тоді загальний прибуток українських фінустанов склав 7,1 млрд грн», – сказано в повідомленні.
Аналітики порахували, що топ-10 банків стабільно заробляють левову частку прибутку всієї системи. У перший місяць цього року фінустанови з топу заробили 90% усього прибутку – 13 млрд грн. Як і раніше, першість утримує «ПриватБанк» із прибутком у 6,3 млрд грн. Це майже вчетверо більше, аніж у січні 2022 року, коли «ПриватБанк» мав 1,7 млрд грн прибутку.
Нагадаємо, до топ-10 українських банків входять:
- «ПриватБанк»;
- «Ощадбанк»;
- «Райффайзен Банк»;
- «СЕНС БАНК»;
- «Укрексімбанк»;
- «ОТП Банк»;
- «УкрСиббанк»;
- «Сітібанк»;
- «ПУМБ»;
- «Універсал банк».
Як додали аналітики платформи «Опендатабот», всі 4 державні банки (крім «ПриватБанку», державі також належать «Ощадбанк», «Укргазбанк» та «Укрексімбанк») були прибутковими у першому місяці 2023 року та разом заробили 9,4 млрд грн. Їх частка у загальному прибутку склала 64%.