Проблеми спостерігаються в терміналах та на сайті банку

У роботі «ПриватБанку» відбувся збій. У суботу, 29 квітня, по всій країні користувачі почали стикатися з проблемами у системі. У представництві «ПриватБанку» повідомили, що збій відбувся на стороні платіжних систем.

Збій прокоментував прессекретар «ПриватБанку» Олег Серга «Суспільному». За його словами, проблеми у технічному аспекті банку немає, проблеми виникають з платіжками. В інтернеті та банкоматах не можна оплатити покупки, а також зняти готівку.

За словами Олега Серги, в інших банках також виникли проблеми. Зокрема, зі збоями працює Monobank.

Про ускладнення роботи повідомив і співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що клієнти банку мають проблеми зі зняттям готівки в банкоматах «ПриватБанку», а також з оплатою в терміналах та переказами.

На сайті «ПриватБанку» оголосили про проведення регламентних робіт з оновлення системи. Орієнтовно роботи проводитимуться до 16:00.

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