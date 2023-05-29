Борці за українську незалежність та політв'язні доби СРСР отримуватимуть доплати в 4200 грн

Верховна Рада України внесла зміни до закону, який передбачає нарахування підвищених пенсій для учасників повстанських рухів за незалежність України та ув’язнених дисидентів доби СРСР. При цьому ВР позбавила права отримувати підвищені пенсії колишнім радянським посадовцям, повідомив у понеділок, 29 травня, депутат Верховної ради від фракції партії "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович.

Верховна рада підтримала законопроект №8032, який вносить зміни у закон «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Відповідно до нього, високопосадовці з радянським минулим не матимуть підвищеної пенсії, а борці за незалежність України у радянський час отримуватимуть доплати в розмірі 4200 грн до звичайної пенсії.

«Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4200 гривень на місяць з подальшою індексацією», – повідомив Володимир В'ятрович.

За законопроект проголосували 313 народних депутатів. Повідомляється, що з нової редакції закону також вилучили згадки про радянські нагороди й звання.