Українці, які тимчасово живуть за кордоном, а в Україні отримували пенсії готівкою, зможуть отримувати пенсії міжнародними переказами через «Укрпошту» – таку можливість передбачив уряд, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням віце-прем’єрки Ірини Верещук. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі», – сказано в повідомленні.

Таким чином, відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в «Укрпошти» здійснювати переказ коштів у країну перебування). Пенсіонери, які отримували пенсію готівкою й зараз перебувають за кордоном, зможуть відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, який визначив Пенсійний фонд України.

Зауважимо, що наразі за кордоном перебуває кілька мільйонів українських біженців. Однак інформація про те, скільки серед них пенсіонерів, які до виїзду отримували виплати готівкою, відсутня.