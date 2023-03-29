Пенсійний фонд України в середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір.

«Сьогодні на порталі Пенсійного фонду з'явився дуже простий інструмент, який дозволяє за декілька кліків зробити страховий внесок», – розповіла на брифінгу заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, яку цитує LIGA.net.

За її словами, механізм може зацікавити кілька категорій осіб:

людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

людей передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для добровільного страхування потрібно укласти типовий договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи ID.GOV.UA. Скористатися послугою можуть українці віком від 16 років.

Людина самостійно може визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків. Інформація про сплату внесків не потребує жодних звітів. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду України. Для незастрахованих осіб цей місяць буде зараховано до страхового стажу, для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

«Якщо за договором за певний місяць сплачено, наприклад, 2 тисячі гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться на понад 9 тисяч гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 гривень», – заявили в Пенсійному фонді.

За 2022 рік середня пенсія в Україні зросла до 4623 грн, але понад 60% пенсіонерів отримують менше. Кожен п'ятий пенсіонер продовжує працювати.