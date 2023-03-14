Зробити внесок можна на користь родичів, знайомих або Пенсійного фонду

У вівторок, 14 березня, в Україні запрацював механізм благодійних внесків на пенсії. Зробити відрахування можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Закон про можливість робити благодійні пенсійні внески на користь конкретної людини або Пенсійного фонду загалом Верховна Рада ухвалила ще торік у серпні. На початку березня перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що міністерство юстиції погодило усі необхідні документи і механізм скоро запуститься.

Згідно із законом, робити благодійні внески може громадянин України, іноземець чи благодійний фонд на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію і має договір з ПФУ. Ця людина отримає 70% від благодійного внеску, 30% підуть на користь Пенсійного фонду. Також можна робити знеособлені внески – тоді вся сума буде зарахована до ПФУ і поділена між пенсіонерами, які отримують найнижчі пенсії.

Щоб зробити благодійний внесок для конкретної людини – батьків, інших родичів, знайомих – потрібно на порталі електронних послуг ПФУ клацнути на кнопку «Благодійні пожертви» та ввести прізвище, ім’я і по-батькові людини, якій хочете перерахувати гроші, а також її ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Для знеособлених внесків достатньо ввести лише суму.

Як інформував ZAXID.NET, у березні частина українських пенсіонерів отримають вищі пенсії – ПФУ зробив перерахунок.