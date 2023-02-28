Уже у березні пенсіонери отримають проіндексовані, тобто підвищені пенсії. На це підвищення чекають з нетерпінням, особливо ті, хто отримує невеликі суми пенсійних виплат. У міністерстві соціальної політики кажуть, що індексація торкнеться всіх пенсіонерів. Ті, хто має найменші пенсії, отримають підвищення пенсій у розмірі щонайменше 400-500 грн. Натомість тим, хто отримує великі пенсії, встановили обмеження.

Які новації впроваджено у цьогорічній індексації?

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону повідомила, що у 2023 році вперше проіндексують найменші пенсії. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і перераховувалися виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає повільнішими темпами, ніж індексація).

«Ми подивились, що у нас найменші пенсії не підпадають під індексацію. Що мається на увазі? Є приблизно 4 млн людей, у яких або стаж не надто великий (колись можна було виходити на пенсію, маючи 5 років страхового стажу), або заробітна плата була дуже низька, наприклад, на сільськогосподарських роботах. І відповідно розрахунок їхньої пенсії маленький, може бути 1,5 тис. або 1,7 тис., – повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

І щоб збалансувати ці пенсії, ввели декілька державних дотяжок(доплат). Є розрахунок фізичної пенсії за формулою, де враховується страховий стаж і заробітна плата. Це певна арифметика, але вона, за словами міністерки, дещо несправедлива.

Скажімо, людина має 30 років стажу, але в радянські часи її зарплата була дуже малою, і коли обрахували пенсію за формулою, вийшла мізерна сума. Тоді встановлювали державні гарантії, тобто мінімальні стандарти, менше яких пенсія не може бути: 3000, 2700, 2600. Тобто, встановлюється державна дотяжка. Традиційно ці найменші пенсії з дотяжками не індексувалися. Точніше, під індексацію потрапляло тіло пенсії, і якби його не індексували, розмір не дотягував до тої суми, яку пенсіонер отримував. Тож для таких пенсіонерів розмір пенсії після індексації не змінювався. Цього року це зміниться.

«Ми прийняли за факт ту пенсію, яка була розрахована людям минулого року з 1 березня, і кажемо: оце стала пенсійна виплата для найменших пенсіонерів. І ми її проіндексуємо на 19,7%. І кожному з таких мінімальних пенсій додамо, щонайменше 400 грн», – уточнює Оксана Жолнович.

Крім того, вона зазначила, що якщо це пенсіонер з інвалідністю та є ліквідатором наслідків ЧАЕС – він отримає в середньому 1400 грн доплати, якщо військовий пенсіонер – 1400 грн середньої доплати, якщо це пенсіонер за загальним стажем, за віком, у якого пенсія більша за мінімальну – у середньому 750 грн доплати.

Натомість обмежили розмір індексації для тих пенсіонерів, які отримують великі пенсії.

«Ми обмежили верхню виплату індексацій 1500 грн і не більше. Навіть якщо для великих пенсій розрахунок буде більшим, ми все одно зробимо 1500 грн. Чому? Бо нам потрібен ресурс для ось цих найменших, щоб дати можливість по 400, по 500 грн додати нашим пенсіонерам з найменшими пенсіями, – пояснює міністерка.

Кому з 1 березня проіндексують пенсії?

У міністерстві соціальної політики твердять, що індексація торкнеться практично усіх пенсіонерів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищений розмір пенсії отримають понад 10 млн пенсіонерів.

5,2 млн «цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії буде здійснюватись через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Зокрема: мінімальні пенсії, розмір яких вже містить в собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Вперше буде проіндексовано такий гарантований державою мінімальний розмір пенсії. Для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тис осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кому пенсії підвищать на 100 грн?

0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії були призначені у 2020 – 2022 роках, отримають підвищення в 100 гривень. Самі пенсії для них не індексуватимуться, оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, хто мають такий же стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в попередні роки. Це зумовлено тим, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховані з вищої, ніж в попередні роки, середньої заробітної плати. Відтак індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в різні роки.

Доплати до пенсій для пенсіонерів віком понад 70 років залишаються

У 2023 році будуть і надалі виплачувати щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком понад 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн:

570 грн – людям старше 80 років;

456 грн – людям віком від 75 - 80 років;

300 грн - людям віком від 70 - 75 років.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня (дата визначена Законом 1058) буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

З 1 липня також буде проіндексовано на 19,7% пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.