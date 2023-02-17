Пенсії проіндексують понад 10 млн українців

У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже у березні уряд проіндексує пенсії на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в Законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою. Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців», – повідомив очільник уряду.

Окрім того, цього року будуть збережені всі доплати до пенсії за віком. Денис Шмигаль підкреслив, що пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років ця доплата становить до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років – до 300 грн.

Цього року, за словами прем'єр-міністра, держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн.