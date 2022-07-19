За призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики проголосували 282 народні депутати

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 19 липня, призначила на посаду міністра соціальної політики львів'янку Оксану Жолнович. Вона замінила на цій посаді Марину Лазебну, яка раніше подала у відставку.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, призначення Жолнович на посаду міністра соціальної політики підтримали 282 народні депутати.

Оксана Жолнович замінила на цій посаді Марину Лазебну, яку 18 липня Верховна Рада звільнила з посади у зв’язку з тим, що вона подала заяву про відставку.

Тоді ж представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що подання про призначення Жолнович вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Оксана Жолнович у 2015 році балотувалася на посаду мера Львова, але згодом підтримала іншого кандидата – Володимира Гірняка і закликала виборців не голосувати за неї. Водночас тоді вона набрала 1792 голоси.

З 2017 по 2019 рік Оксана Жолнович працювала помічницею ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. Після цього до 2021 року вона була радницею міністра соціальної політики. Жолнович входила до Ради адвокатів Львівської області та чотири рази балотувалася від партії «Сила людей» до міськради, облради й парламенту, пише «Бабель». Крім того, як зазначає «Українська правда», Жолнович також керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.