Лазебна очолювала Міністерство соціальної політики з березня 2020 року

Верховна Рада України на своєму засіданні у понеділок, 18 липня, звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики. За її звільнення проголосували 277 депутатів, повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Лазебна очолювала Міністерство соціальної політики з березня 2020 року. До цього працювала головою Державної служби зайнятості, головою Державної соціальної служби. Марина Лазебна є однією із засновників ГО «Новий соціальний вибір» та «Соціальний порядок».

На початку липня ЗМІ писали, що Лазебна може піти у відставку, а заміну їй уже дібрали. Очікується, що новим міністром стане Оксана Жолнович. Зараз вона є керівницею Департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі президента

15 липня Марина Лазебна подала у відставку.

Наразі у Кабміні лишилося лише 6 з 22 міністрів від початкового складу уряду 2020-го року.