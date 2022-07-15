Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Верховної Ради.

«У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України», – йдеться в повідомленні.

Подробиці та причини звільнення наразі не уточняються, Марина Лазебна також поки не коментувала свою заяву про звільнення. Далі за її звільнення має проголосувати Верховна Рада.

На початку липня співрозмовники УП в Офісі президента повідомляли, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики. За даними журналістів, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.

Марина Лазебна була призначена на свою посаду 4 березня 2020 року. До цього працювала головою Державної служби зайнятості, головою Державної соціальної служби. Марина Лазебна є однією із засновників ГО «Новий соціальний вибір» та «Соціальний порядок».