Міністерка соціальної політики Марина Лазебна анонсувала зміни в соціальних допомогах

Міністерство соціальної політики завершує роботу над законопроектом про універсальну державну соціальну допомогу як основний засіб подолання складних життєвих обставин, повідомила очільниця відомства Марина Лазебна.

«У цьому законопроекті майже два мільйони родин, які виховують дітей, більше п'яти мільйонів літніх людей та людей з інвалідністю одержать відповідь, на яку гарантовану державою допомогу вони мають право. Таким чином, ми впровадимо універсальну соціальну допомогу, яка консолідує різні види державної допомоги, передбачені наразі у понад 10 нормативних актах, які можуть надаватись людині протягом усього життєвого циклу», – сказала вона в четвер, 14 липня.

Лазебна уточнила, що впровадження такої допомоги також дозволить забезпечити виконання Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, яку ратифікувала Україна.

Як пояснює «Укрінформ», впровадження універсальної соціальної допомоги залежатиме від рівня доходів та складу домогосподарства, і гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень насамперед непрацездатним людям. Її пропонується впровадити на заміну розгалуженій системі соціальних виплат, які часто призначаються відповідно до законодавчих статусів, що є спадком радянських підходів. У Мінсоцполітики раніше заявляли, що універсальна соцдопомога забезпечить максимальну адресність.