Внутрішньо переселені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги та виплати навіть у разі втрати паспорта. Відповідну постанову 1 липня ухвалив Кабінет міністрів України, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для нарахувань та реєстрації ВПО зможуть використати документи з додатку «Дія», зокрема «єДокумент», або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

«Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже», – повідомили на сайті уряду.

Проект постанови розробили Мінреінтеграції спільно із Мінсоцполітики та ДМС.

Зараз ВПО отримують виплати від держави. Грошова допомога становить 2 тис грн для здорових дорослих людей, та 3 тис. грн на кожну дитину або дорослого з інвалідністю. Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес та статус ВПО, можуть отримати мікрогрант у 20 тис. грн для фінансування бізнесу. Зазначимо, що всю інформацію про оформлення статусу ВПО і про виплати, які вони можуть отримати, опубліковано на спеціальному сайті.