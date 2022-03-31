Переселенці можуть отримати додаткову грошову допомогу від ООН
Реєстрація проводиться у Львові, Ужгороді та Мукачеві
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Внутрішньо переміщені особи отримають додаткову грошову допомогу від ООН і Міжнародної організації з міграції. Ця допомога надається додатково до допомоги держави, повідомив 30 березня «Урядовий портал».
30 березня віце-прем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустрілася з Верховним комісаром ООН з питань біженців. Під час зустрічі обговорювалося і питання надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
«Ця допомога надається додатково до допомоги від держави. Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з «Укрпоштою» розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти», – повідомила Ірина Верещук.
За її словами, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.
Зареєструватися можна за такими адресами:
м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б
(з 9:00 до 18:00);
м. Львів, вул. Палія, 15
(з 9:00 до 18:00), вихідний – субота;
м. Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоци, 2
(пн-пт з 9:00 до 18:00);
м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту соціальної політики
(пн-пт з 9:00 до 18:00);
м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2
(пн-пт з 9:00 до 18:00).
Додаткову інформацію можна отримати по тел.: 0800307711.
«Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, – додала Ірина Верещук. – Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину».
Ця допомога, твердить посадовиця, надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб. а саме:
- вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;
- сім’ям із двома і більше дітьми;
- родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;
- особам похилого віку.
Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.
Також посадовиця пояснила, що для отримання допомоги працює наступний алгоритм:
1. Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.
2. У разі якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.