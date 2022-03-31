Зареєструватися внутрішньо переміщеним особам можна у Львові, Ужгороді і Мукачеві

Внутрішньо переміщені особи отримають додаткову грошову допомогу від ООН і Міжнародної організації з міграції. Ця допомога надається додатково до допомоги держави, повідомив 30 березня «Урядовий портал».

30 березня віце-прем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустрілася з Верховним комісаром ООН з питань біженців. Під час зустрічі обговорювалося і питання надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

«Ця допомога надається додатково до допомоги від держави. Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з «Укрпоштою» розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти», – повідомила Ірина Верещук.

За її словами, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.

Зареєструватися можна за такими адресами:

м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б

(з 9:00 до 18:00);

м. Львів, вул. Палія, 15

(з 9:00 до 18:00), вихідний – субота;

м. Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоци, 2

(пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту соціальної політики

(пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2

(пн-пт з 9:00 до 18:00).

Додаткову інформацію можна отримати по тел.: 0800307711.

«Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, – додала Ірина Верещук. – Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину».

Ця допомога, твердить посадовиця, надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб. а саме:

- вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

- сім’ям із двома і більше дітьми;

- родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

- особам похилого віку.

Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.

Також посадовиця пояснила, що для отримання допомоги працює наступний алгоритм:

1. Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.

2. У разі якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.