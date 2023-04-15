Зміни стосуватимуться громадян, які проживають чи проживали на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає захист пенсійних прав під час воєнного стану. Відтепер українці зможуть отримувати пенсії без прив'язки до дати звернення до кінця воєнного стану та три місяці після його завершення.

Закон №2981-ІХ Володимир Зеленський підписав у суботу, 15 квітня. Закон покликаний врегулювати призначення пенсій для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій, пояснили в міністерстві реінтеграції.

«Очевидно, що громадяни на ТОТ або в зоні бойових дій не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії. Тому ухвалений закон передбачає, що протягом дії воєнного стану і три місяці після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення», – повідомили в Мінреінтеграції.

Пенсію призначатимуть за такими критеріями:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Крім того, закон щодо пенсійних прав поширюватиметься і на тих українців, які раніше проживали на окупованих територіях чи в місцях ведення бойових дій, проте покинули їх.

Нагадаємо, у березні уряд оголосив про індексацію пенсій для усіх пенсіонерів на 20%. Індексація виплат торкнеться понад 10 млн українців – усі категорії, визначені в законі про пенсійне страхування, підпадатимуть під індексацію.