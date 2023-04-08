Згідно з положенням закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» право на пенсію в разі втрати військовослужбовця-годувальника мають: батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

«Умова отримання пенсії: не раніше ніж в 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу. Розмір пенсійної виплати: 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині (але не менше ніж 7800 грн). Якщо в сім'ї двоє та більше дітей – по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн)», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Також дана категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:

пенсію незалежно від віку;

дострокову пенсію за віком;

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

При цьому, як зазначили у відомстві, у разі смерті військового, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають: батьки та дружина/чоловік годувальника.

(фото Міноборони)

«Умова отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю. Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї», – пояснили у відомстві.

Там також наголосили, що незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.