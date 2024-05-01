У 2023 році Президент Володимир Зеленський позбавив Табачника українського громадянства

В управління Фонду державного майна України надійшло майно проросійського колишнього міністра освіти та науки України Дмитра Табачника, повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

Відтак в управління Фонду перейшли кошти у розмірі майже 144 тис. доларів, п’ять земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 м2 в смт. Козин на Київщині, половина квартири в Києві, право на компенсацію грошових активів на понад 40 млн грн, а також право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Окрім того, Вищий антикорупційний суд передав до ФДМУ майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Йдеться про квартиру в Сімферополі та чотири автівки марок Mercedes, Toyota і Nissan.

«Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», – зазначив Віталій Коваль.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до екс-міністра освіти та науки, молоді та спорту України, колишнього члена Партії регіонів Дмитра Табачника та стягнув його майно на користь держави. До того у березні цього року суд заочно засудив Табачника до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у державній зраді, пособництві Росії та порушенні законів і звичаїв війни. З 2023-го року Табачника позбавлено українського громадянства та накладено санкції РНБО.