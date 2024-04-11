Дмитро Табачник переховується на тимчасово окупованій території України

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника та стягнув його майно у дохід держави. Про це четвер, 11 квітня, повідомили у прес-службі мін'юсту.

Суд конфіскував у дохід держави активи, які належать або пов'язані з колишнім міністром освіти та науки Дмитром Табачником.

За даними Центра протидії корупції, йдеться про половину квартири на вул. Ярославів Вал у Києві, п’ять земельних ділянок в елітному селі Козин, будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 м², майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку, право на компенсацію 40,6 млн грн та право вимоги до одного із банків на 191 тис. грн.

Нагадаємо, 21 березня 2024 року у прес-службі СБУ повідомили, що суд заочно засудив Дмитра Табачника до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у державній зраді, пособництві Росії та порушенні законів і звичаїв війни.

Дмитро Табачник допомагав окупантам переформатовувати освітню галузь за російськими стандартами. Крім того, екс-міністр допомагав росіянам готувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Наразі Табачник переховується на тимчасово окупованій території України.