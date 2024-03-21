Екс-міністру освіти та науки Дмитру Табачнику та колишньому очільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Ворону заочно оголосили вироки. Крім того, у засуджених конфіскували їхнє майно на понад 200 млн грн. Про це у четвер, 21 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, обидва засуджених співпрацюють із кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим. Дмитра Табачника росіяни призначили так званим радником Євгена Балицького –окупаційного губернатора Запорізької області.

«Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ», – йдеться у повідомленні.

Також за вказівкою росіян він допомагав готувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Дмитро Табачник допомагав окупантам переформатовувати освітню галузь за російськими стандартами.

Екс-міністр освіти та науки Дмитро Табачник

Як встановило розслідування, Дмитро Ворона також був радником Балицького.

«Саме він підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України», – йдеться у повідомленні.

Також він допомагав росіянам створювати окупаційні органи РФ. Згодом його призначили так званим сенатором Російської Федерації від Запорізької області та переїхав до Москви.

Крім того, обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств.

Колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона

Суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, що вчинена в умовах воєнного стану, посібництво державі агресору та порушення законів і звичаїв війни.

Суд заочно ув’язнив Дмитра Табачника до 15 років ув’язнення, а Дмитра Ворона – до 12 років позбавлення волі. Обидва засуджених переховуються на території Росії та тимчасово окупованій території України, де продовжують проводити підривну діяльність проти нашої держави. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності.