Дмитро Ворона – колишній соратник Януковича, очолював апарат Міністерства юстиції у 2012 – 2013 роках

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) частково задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкцій до екс-заступника міністра юстиції Дмитра Ворони, стягнувши в дохід держави його активи. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції ввечері, 1 серпня.

Серед активів є чотири квартири, десять земельних ділянок, садовий будинок, домоволодіння, три автомобілі та гроші.

Водночас суд відмовив у стягненні грошей, наявних на банківському рахунку дружини Ворони Тетяни Сергіївни. У цій частині Мінʼюст готує апеляцію.

Дмитро Ворона – колишній заступник міністра юстиції України (2012–2013). Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором РФ – «представником виконавчого органу влади Запорізької області». На цій посаді він бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Як повідомляється, Ворона за власної ініціативи допомагав загарбникам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був «радником» іншого колаборанта Євгена Балицького.

Крім того, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн. Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.