Компанії Олександра Пономарьова допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи у Бердянську

Під час обшуку у народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова, підозрюваного у державній зраді, правоохоронці виявили у його телефоні листування зі співробітниками російської ФСБ. Воно було під час перебування депутата в окупованому Бердянську. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми».

З листування в Telegram випливає, що Пономарьов протягом весни-літа 2022 року підтримував зв'язок із двома працівниками ФСБ – із позивним «Богун» та «Лис», домовлявся з ними про зустрічі у Бердянську та Криму й звітував про роботу своїх підприємств в окупації.

Зокрема, Пономарьов сам виступав ініціатором зустрічі із «Богуном».

Також правоохоронці виявили у телефоні листування із контактом, на ім'я Віктор «Лис». За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах – це також працівник ФСБ, підпорядкований «Богуну». Зустрічі з ним відбувалися зокрема на одному з підприємств Пономарьова в окупованому Бердянську.

31 травня минулого року нардеп надсилав «Лису» документ про роботу свого бізнесу зі словами «це за підсумками суботи проект пояснювальний». У «пояснювальній» йдеться, що через проведення спеціальної військової операції (саме так у РФ офіційно називають війну в Україні – ред.)повноцінну роботу холдингу Пономарьова ускладнено», «відсутні логістичні ланцюжки з постачання сировини, є втрата європейського ринку збуту». Тому доцільною, як зазначається у документі, є інтеграція підприємств холдингу Пономарьова в економіку окупованого Криму.

Сам нардеп раніше говорив журналістам, що нібито в перший день окупації міста втратив контроль над своїми підприємствами. Але, як свідчить перехоплення телефонних розмов, ФСБ і депутат порозумілися, і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу.

«Схеми» також з'ясували, що компанії Пономарьова допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи у місті.

Як інформував ZAXID.NET, 24 липня правоохоронці повідомили Олександру Пономарьову про підозру в державній зраді. Слідство встановило, що під час повномасштабного вторгнення Росії депутат добровільно пішов на співпрацю з окупантами, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки в місцевих «філіях» банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей і їх передачу російським окупаційним військам. За інформацією СБУ, заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли ж Пономарьов виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають РФ у війні проти України.

Вчора суд заарештував нардепа на два місяці без права застави. Сам Пономарьов у коментарі журналістам у суді обвинувачення заперечив і заявив, що це «політичне переслідування».