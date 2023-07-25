Олександра Пономарьова викрили на співпраці з росіянами на тимчасово окупованих територіях

Печерський районний суд обрав народному депутату від партії «ОПЗЖ» запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

«Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора не уточнив, про якого саме нардепа йдеться, але прес-служба ДБР у коментарі УП повідомила, що йдеться саме про Пономарьова – його арештовано на 60 діб.

Олександр Пономарьов – український економіст та політик, народний депутат України VII, VIII та IX скликання від проросійської партії ОПЗЖ. Громадянин Росії. 24 липня СБУ спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора затримали Олександра Пономарьова, якого викрили на співпраці з росіянами на тимчасово окупованих територіях.

Депутат українського парламенту виїхав з Києва у Бердянськ у ніч на 25 лютого 2022 року. По приїзду він одразу вирушив на своє агропідприємство «Бердянські жниварки». Звідси телефонував у приймальню депутата «ОПЗЖ» Юрія Бойка. Ночувати поїхав на колись державну базу відпочинку «Лебеді», приватизовану його родиною.

Після того, як росіяни 27 – 28 лютого повністю окупували Бердянськ Пономарьов впродовж наступних трьох тижнів активно пересувався окупованим містом, відвідуючи власні підприємства – «Бердянські жниварки», «Азмол» та «НВП Агрінол». Часом його телефон потрапляв у зону дії веж поблизу міської ради, де окупанти розмістили свій штаб.

21 березня соратники депутата заявили про викрадення Пономарьова. Згідно з перехопленнями розмов представників окупаційної влади та оточення нардепа, які робили українські спецслужби, свобода пересування Пономарьова дійсно була обмежена після 20 березня 2022 року і впродовж наступних 10 днів, а його зв’язок із зовнішнім світом забезпечували окупанти. Але їхнє ставлення до депутата та умови його утримання відрізнялись від звичної поведінки росіян щодо українських полонених. За даними журналістів, депутата могли тримати на базі відпочинку «Парус». Про це свідчить аналіз пересувань телефонів низки людей із кола спілкування Пономарьова. Нардепу дозволяли передавати необхідні речі та комунікувати з родичами та помічниками. Контакт із ним забезпечував працівник ФСБ з позивним «Богун».

Перехоплення телефонних розмов «Богуна» з помічником депутата В'ячеславом Поліщуком свідчать про те, що працівник ФСБ та український нардеп таки знайшли спільну мову. Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу, вказівку про що передав управителю «Агрінола» через «Богуна».

Судячи з перехоплених листувань та телефонних розмов співробітників компаній депутата, які є у розпорядженні «Схем», ймовірні перемовини між Пономарьовим та представником ФСБ «Богуном» тривали 10 днів. І вже 30 березня 2022 року Пономарьов з’явився на власних підприємствах. Вдалося встановити, що підприємства депутата в окупованому Бердянську після початку окупації та з приїздом туди Пономарьова продовжили виробництво моторних олив – сировину завозили з Росії, туди ж відправляли і щонайменше частину продукції.

Судячи з листувань працівників компаній Пономарьова у Бердянську, він продовжував контролювати робочі процеси. Компанії Пономарьова, вочевидь, також допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи у місті. Після так званих «референдумів», наприкінці 2022-го – на початку 2023 року, значну частину підприємств з орбіти Пономарьова у Бердянську зареєстрували за законами РФ. При цьому в частину бізнесу нардепа зайшли росіяни, які раніше у структурі власності не фігурували.

За інформацією «Схем», через Крим, Росію, Грузію та Польщу Пономарьов повернувся в Київ потягом 17 січня 2023 року. І вже через два дні, 19 січня, з'явився на засіданні Верховної Ради. Він жодного разу публічно не пояснив, що робив пів року в окупації та як звідти виїхав. Журналісти також вказують, що Пономарьов окрім українського має громадянство Росії. Документи на його отримання були подані у 2003 році, та у 2007-му виданий новий паспорт по досягненню 45-річчя. Він досі є дійсним.