Олександр Пономарьов на початку повномасштабної війни Росії проти України поїхав із Києва до Бердянська, звідки родом, де перейшов на бік російських окупантів

СБУ спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора затримали чинного народного депутата Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова, якого викрили на співпраці з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Про затримання Пономарьова повідомили у понеділок, 24 липня, у прес-службах СБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора.

Про те, що затримали саме 61-річного Олександра Пономарьова, нардепа XII, XIII, та IX скликань, повідомила авторка та ведуча «Схем» Наталя Седлецька. Журналістка опублікувала світлини з моменту затримання депутата у понеділок, 24 липня.

За даними слідства, Олександр Пономарьов на початку повномасштабної війни Росії проти України, 25 лютого 2022 року, поїхав із Києва до Бердянська, звідки родом, де перейшов на бік російських окупантів. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області Пономарьов розпочав переводити підконтрольні йому підприємства у російську площину.

«Він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам. За наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки Росії та надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд», – повідомили у прес-службі СБУ.

Згодом нардеп виїхав до Києва через комерційні суперечки з окупантами, звідки дистанційно координував підприємства. За даними правоохоронців, ці підприємства досі перебувають у користуванні окупантів. До проросійської діяльності Пономарьов також залучив підконтрольні йому ЗМІ, які досі транслюють пропаганду для мешканців Бердянська.

Олександра Пономарьова затримали та повідомили про підозру за ст. 111 (державна зрада). Народному депутату загрожує довічне ув'язнення. Наразі триває клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у березні 2022 року Telegram-канал штабу Бердянського виконкому повідомив, що Олександра Пономарьова викрали російські окупанти. Час «викрадення» збігається з початком співпраці Пономарьова з російськими загарбниками. Ще раніше у нардепа від ОПЗЖ знайшли російський паспорт. За даними журналістів, Пономарьов має цей паспорт щонайменше 18 років.