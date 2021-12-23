Олександр Пономарьов не одразу визнав наявність російського паспорта

Народний депутат України, член фракції «Опозиційна платформа - За життя» Олександр Пономарьов є громадянином Росії і вже, як мінімум, 18 років має російський паспорт. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми».

Як зазначають журналісти, останні 10 років Олександр Пономарьов – народний депутат. Раніше був регіоналом та членом депутатської групи «Воля народу». Зараз він перебуває у складі партії ОПЗЖ. У парламенті він майже не виступав і не раз потрапляв у рейтинги прогульників.

Як зазначають журналісти, останні 10 років Олександр Пономарьов – народний депутат. Раніше був регіоналом та членом депутатської групи «Воля народу». Зараз він перебуває у складі партії ОПЗЖ. У парламенті він майже не виступав і не раз потрапляв у рейтинги прогульників. Увагу ЗМІ Олександр Пономарьов привертав лише кілька разів. Наприклад, коли кнопкодавив чи коли в кулуарах Ради напав на журналістів та силою відібрав у них телефони. У липні 2019-го Національна поліція викликала Олександра Пономарьова як свідка у справі про вбивство бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка, але на допит він тоді не прийшов

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відео «Радіо Свобода»

Згідно з отриманими журналістами даними, вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі «обміну».

У супровідній заяві, підписаній іменем Пономарьова, у пункті про наявність іноземного громадянства вказано: «Стаття 13 розділ 1». Йдеться про положення Федерального закону Російської Федерації щодо громадянства. Згідно з ним, для отримання громадянства Росії Олександр Пономарьов мав безперервно проживати на її території не менше 5 років.

Коли Пономарьову виповнилось 45 років, то, згідно з законодавством Росії, вищезгаданий російський паспорт йому замінили на новий. Сталося це у тому ж Рибновському районі у 2007 році на підставі нової заяви.

У коментарі «Схемам» Олександр Пономарьов не одразу визнав наявність російського паспорта. Однак коли журналісти показали члену фракції ОПЗЖ витяги про його російські документи, то Пономарьов змінив свою позицію. Депутат також сказав, що вважав паспорт анульованим і не знає, чи він дійсний.

Член фракції ОПЗЖ Олександр Пономарьов має російський паспорт. фото «Схеми»

При цьому Олександр Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на отримання російського громадянства. Окрім того, він наголосив, що російським паспортом «ні разу не користувався».

За даними журналістів, у деклараціях Олександра Пономарьова немає жодної згадки про його бізнес. Офіційно всі компанії та підприємства, які з ним пов’язують, контролюють його родичі та знайомі. Разом з тим, згідно з даними YouControl, так звана «бізнес-група Олександра Пономарьова» налічує близько 35 компаній. Деякі з них уже багато років мають суттєвий вплив на боєздатність української армії.

Крім того, журналістам вдалося з'ясувати, що СБУ перевіряє причетність фірм з орбіти Пономарьова до псування у 2017 році понад 20 танків через постачання нібито неякісного мастила.

Як повідомлялось раніше, дійсний російський паспорт та індивідуальний податковий номер виявили у тодішнього заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі, який опинився у центрі скандалу через неадекватне спілкування з правоохоронцями на блокпості при в’їзді у Донецьку область.

Народний депутат України, член фракції «Опозиційна платформа - За життя» Олександр Пономарьов є громадянином Росії і вже, як мінімум, 18 років має російський паспорт. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми».