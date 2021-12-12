Заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості на Донеччині, оскільки поліцейські зупинили його авто та попросили показати документи

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який влаштував розбірки із поліцейськими на блокпості на Донеччині, має дійсні російський паспорт та індивідуальний подактовий номер. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань із посиланням на дані Федеральної податкової служби Росії.

Гогілашвілі отримав паспорт громадянина РФ (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. Крім того, він має дійсний індивідуальний податковий номер РФ 616404621705.

Скріншот з сайту Федеральної податкової служби Росії (фото Центру журналістських розслідувань)

Схоже, ці документи досі дійсні. Оскільки офіційна база даних Федеральної податкової служби Росії при пошуку надає дані тільки чинних паспортів громадян РФ та їхніх індивідуальних податкових номерів, вказують журналісти. Водночас вихід чи позбавлення громадянства відбувається на підставі відповідного указу президента Росії.

Раніше екс-нардеп Борислав Береза також повідомляв у своєму Telegram-каналі, що Гогілашвілі має закордонний російський паспорт, виданий у 2012 році.

Скандал на блокпості на Донеччині

Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував розрібки на блокпості у Донецькій області через те, що його автомобіль зупинили поліцейські та попросили показати посвідчення. Співробітники поліції намагалися спершу пояснити чому його зупинили та почали первіряти документи. Натомість заступник глави МВС у відповідь почав обурюватися, що його не впізнали, та навіть вдався до погроз поліцейським.

На цю ситуацію відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який ініцював відсторонення свого заступника на період розслідування. Сам Олександр Гогілашвілі вибачився за «надмірну емоційність» на блокпості в зоні ООС.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що очікує звільнення Гогілашвілі після інциденту на Донеччині.