Уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на спеціально скликаному з цього примоду засідання

У понеділок, 13 грудня, Кабінет міністрів України звільнив скандального заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Про це повідомляється на сайті уряду.

Гогілашвілі звільнили на засіданні Кабміну, яке відбулось 13 грудня в онлайн-режимі, і було присвячене тільки цьому питанню. Сам заступник міністра заявив, що написав заяву про звільнення з відомства, після чого Кабінет міністрів відправив його у відставку.

«Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба поводитися. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки», – написав чиновник.

Олександр Гогілашвілі пробув на своїй посаді із вересня 2019 року. На роботу в МВС він потрапив відразу на посаду заступника міністра Арсена Авакова. У МВС він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, працює особистою помічницею Зеленського.

Нещодавно Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості в Донецькій області, оскільки поліцейські, які зупинили його автівку, не впізнали чиновника. Правоохоронці спершу намагалися пояснити, чому зупинили автівку з Гогілашвілі та почали перевірку документів. Вони ретельно перевіряли дані через випадки з підробленими посвідченнями.

Натомість заступник міністра обурився, що його не впізнали, нецензурно вилаявся до правоохоронців та почав їм погрожувати. За декілька годин після публікації відео на інцидент відреагував міністр Денис Монастирський і зазначив, що ініціював перед прем'єр-міністром здійснення дисциплінарного провадження, під час якого мають установити обставини події та зробити висновки.

Гогілашвілі вибачився «за свою зайву емоційність» і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС. Пізніше з'ясувалось, що Гогілашвілі має дійсні російський паспорт та індивідуальний податковий номер.