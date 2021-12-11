Міністр внутрішній справ Денис Монастирський заявив, що вже ініціював відсторорення від посади Олександр Гогілашвілі на період дисциплінарного провадження

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості на Донеччині, оскільки поліцейські його не впізнали – його автомобіль зупинили та попросили показати документи. Глава МВС Денис Монастирський вже заявив, що ініюціював відсторонення свого заступника на період проведення дисциплінарного провадження.

Відео із Гогілашвілі, який влаштував розбірки на блокпості, оприлюднив Youtube-канал «Остання крапля» 11 грудня. На ньому видно, як поліцейські просять показати його посвідчення та пояснюють, чому його зупинили.

Натомість Гогілашвілі використовує нецензурну лексику і обурюються, що його не впізнали. Він також запитав, чи висять фотографії заступників міністра внутрішніх справ у віддалках поліції. Один із поліцейських відповів, що не бачив. Після цього Гогілашвілі почав їм погрожувати.

«Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, лише один. Я вже три роки заступник міністра! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде», – заявив Гогілашвілі.

Гогілашвілі також обурився, що поліцейський знімає це все камеру та почав вимагати у нього вимкнути телефон. У відповідь співробітник поліції заявив, що робити цього не буде. На камерах відеоспостереження також видно як один із чоловіків, ймовірно Гогілашвілі, застосовує силу щодо поліцейського.

«Я вважаю неправильним, що ти не знаєш обличчя заступника міністра внутрішніх справ. Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** витрачаючи час та пояснювати тобі, що я заступник міністра», – обурюється Гогілашвілі.

На ситуацію вже відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що вже ініцював перед прем’єр-міністром Денисом Шмигалем проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки. На час розслідування його заступника мають відсторонити від посади.

Олександр Гогілашвілі працює у Міністерстві внутрішніх справ з вересня 2019 року. Саме тоді його призначили заступником Арсена Авакова, який очолював на той час це відомство. Після відставки останнього та призначення міністром МВС Дениса Монастирського у 2021 році, Олександр Гогілашвілі на цій посаді залишився – він продовжив відповідати за формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.