Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпості на в'їзді до Краматорська

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі для пересування використовує бронеавтомобіль посольства США, а разом із ним під час конфлікту з поліцейськими на блокпості у зоні ООС у Донецькій області була охорона ГУР Міноборони України. Про це повідомив головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

За словами Бутусова, на блокпост Долина Краматорського району у середу, 8 грудня, заїхала два автомобілі з цивільними номерами – Toyota Land Cruiser 200, де був Гогілашвілі, та Volkswagen Tuareg, у якому перебувала його озброєна охорона.

Журналіст наголосив, що згідно з законом, заступнику міністра за статусом не передбачається надання бронеавтомобіля та особистої охорони. За джерелами, охорону Гогілашвілі забезпечують шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу ГУР Міноборони з військової частини №2245.

«Але не менш резонансно, що за даними джерел в ГУР МО, для пересування Гогілашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України, і ця Toyota перевозила раніше командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка – того самого розвідника, який виступив нещодавно щодо Вагнергейту із викриттям про наявність російських «кротів» в Офісі президента, і якого звільнили після провалу спецоперації із захоплення вагнерівців», – заявив Бутусов.

Також, за його словами, Олександр Гогілашвілі отримав диплом про вищу освіту лише у 45 років – «безпосередньо перед призначенням заступником міністра МВС у вересні 2019 року від якогось маловідомого університету» (вочевидь мається на увазі Львівський університет бізнесу і праваЮякий вказаний в офіційній біографії заступника міністра на сайті МВС. – ред.). Журналіст додав, що більшу частину життя той працював у Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, а обставини його переїзду в Україну «невідомі».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні заступник глави МВС влаштував скандал з поліцейськими на блокпості на в'їзді до Краматорська Донецької області. Поліція вимагала зупинити машину, але авто проїхало ще кілька метрів.

У ній був Гогілашвілі, поліцейські попросили показати його документи. Він почав обурюватися, що вони не впізнали його та влаштували перевірку, а потім почав загрожувати.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо інциденту та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.

Сам Гогілашвілі вибачився за «надмірну емоційність» та заявив, що готує рапорт.