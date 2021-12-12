Олександра Гогілашвілі раніше відсторонили від посади на час службового розслідування

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС Олександра Гогілашвілі після інциденту на блокпосту на Донеччині. Про це повідомляється у Telegram-каналі глави держави.

«На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС», – заявив Зеленський.

При цьому він висловив впевненість, що Гогілашвілі вже написав відповідну заяву.

«Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин», – наголосив президент.

Що відомо про Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі до 2010 року жив у Росії, де працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних. У 2010 він переїхав до Києва, де дев'ять років працював з організаціями, які допомагають наркозалежним, зокрема в «Міжнародній антинаркотичній асоціації» (МАА). Про цю організацію йшлося у фільмі-розслідуванні Суспільного «Бити. Молитися. Тримати». Згідно з оприлюдненими даними, щодо МАА в судовому реєстрі є низка кримінальних проваджень. Вони стосуються методів, які застосовують в центрах мережі, уточняє «Суспільне».

У 2019 році Гогілашвілі призначили на посаду заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, де також працював з темою офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних. Після призначення Дениса Монастирського на посаду глави МВС Гогілашвілі залишився заступником міністра.

Згідно з даними на сайті МВС, у 2018 – 2019 рр. Гогілашвілі був соціальним працівником міжнародної громадської організації «Центр Здорової Молоді» у Києві. Крім того, у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Облік та оподаткування», а вже у 2020 році той же навчальний заклад за спеціальністю «Право».