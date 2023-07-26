Вадим Рабінович перебуває поза межами України

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Вадиму Рабіновичу. Про це зранку у середу, 26 липня, повідомила прес-служба відомства.

Як повідомили в ДБР, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Правоохоронці вважають, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

«Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – йдеться у повідомленні.

відео ДБР

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном. Про підозру повідомлено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформував ZAXID.NET, влітку минулого року президент Володимир Зеленський позбавив Рабіновича громадянства України, а у листопаді парламенту достроково забрав у нього депутатський мандат.