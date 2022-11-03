Ігор Васильковський та Вадим Рабінович

Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер, 3 листопада, ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень народних депутатів Ігоря Васильковського («Слуга народу») та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ). Про це пише «Главком».

Як повідомляється, за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Васильковського віддали свої голоси 294 народні обранці. Голосів «проти» немає, один депутат від ОПЗЖ утримався.

За постанову про припинення депутатських повноважень Вадима Рабіновича проголосували 304 члени парламенту. Один з депутатів групи «За майбутнє» проголосував проти, один позафракційний – утримався.

Зауважимо, що про те, що Васильковський та Рабінович можуть втратити мандати, стало відомо 28 жовтня. Відповідні проекти постанов про позбавлення їх депутатських мандатів вже зареєстровані на сайті Верховної Ради. Причиною позбавлення мандатів було вказано припинення громадянства України.

Цікаво, що ще у липні цього року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко оприлюднив копію начебто указу президента про припинення українського громадянства 10 особам, серед яких – Ігор Коломойський, Геннадій Корбан, Вадим Рабінович, Ігор Васильковський. При цьому на сайті президента офіційно документ не було опубліковано.

Як інформував ZAXID.NET, раніше співробітники Державного бюро розслідувань обшукали народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які пробували незаконно перетнути державний кордон України. За підсумками обшуків у нардепа Вадима Рабіновича вилучили три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.