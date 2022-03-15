У нардепа ОПЖЗ Олега Волошина вилучили пістолет

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у трьох народних депутатів від фракції ОПЗЖ – Вадима Рабіновича, Віктора Чорного та Олега Волошина. Ці нардепи за сприяння працівників правоохоронних органів готувалися до втечі за кордон. Під час обшуків у нардепів вилучили зброю та великі суми готівки.

У вівторок, 15 березня в ДБР повідомили, що слідчі дії проводились у справі про незаконні дії працівників правоохоронних органів, які допомагали, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону. Провели обшуки в народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які за посередництвом правоохоронців незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

У нардепа ОПЖЗ Віктора Чорного вилучили дві гранати

«Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено, серед іншого, три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного – дві гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли, серед іншого, пістолет», – йдеться в повідомленні ДБР.

Відкрито кримінальне провадження за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.