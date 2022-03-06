Киву оголосять у міжнародний розшук для екстрадиції

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова підготувала повідомлення про підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності народному депутату України Іллі Киві. Його оголосять у міжнародний розшук.

Після затримання буде арешт, екстрадиція і справедливий суд, зазначила прокурорка.

«На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями і висловлюваннями заподіяли колосальну шкоду державі Україна. Ви зробили все від вас залежне, щоб «запросити» в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому», – написала Ірина Венедіктова.

В опублікованому документі зазначено, що Киві оголосили підозру у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, за день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав – «Опозиційна платформа – За життя», 3 березня виключила його зі своїх лав. У своєму фейсбуці він продовжує розпалювати ворожнечу, називає воєнні дії в Україні спецоперацією і звинувачує у них владу України.