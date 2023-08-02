Вадим Рабінович наразі перебуває поза межами України

У вівторок, 1 серпня, Печерський суд Києва обрав екс-нардепу від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою. Таким чином суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, інформує прес-служба ДБР у середу, 2 серпня.

Раніше, 26 липня, Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, колишній нардеп поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Повідомлення про підозру здійснено шляхом надсилання відповідного запиту щодо міжнародної правової допомоги до Ізраїлю.

У ДБР заявили, що Рабіновича збираються оголосити в розшук.

Влітку минулого року президент Володимир Зеленський позбавив Рабіновича громадянства України, а у листопаді парламенту достроково забрав у нього депутатський мандат. Сам Рабінович виїхав з України до Ізраїлю ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Вадим Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ і соратником прокремлівського політика Віктора Медведчука.