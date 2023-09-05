Рабіновичу може загрожувати до 15 років тюрми, але наразі підозрюваний переховується за кордоном

Колишнього народного депутата та співголову забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича оголошено у розшук. Відповідні відомості про експолітика з’явилися у базі МВС, повідомляє сайт «Главком».

Датою зникнення проросійського екс-обранця зазначено 26 липня 2023 року. Щоправда, ще на початку лютого 2022 року Рабінович у статусі народного депутата вилетів до Ізраїлю на офіційне запрошення тамтешнього парламенту і не повернувся назад в Україну.

Влітку минулого року президент Володимир Зеленський позбавив Рабіновича громадянства України, а у листопаді парламенту достроково забрав у нього депутатський мандат.

Сам Рабінович виїхав з України до Ізраїлю ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Вадим Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ і соратником прокремлівського політика Віктора Медведчука.

26 липня Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, колишній нардеп поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

1 серпня, Печерський суд Києва обрав екс-нардепу від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.